Вывез на кладбище: тобольского полицейского осудили за выбивание показаний

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
По данным расследования, в октябре 2021 сотрудник полиции в целях получения признательных показаний применил в отношении подозреваемой в краже телефона насилие и специальные средства. Суд экс-полицейского к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенную должность сроком на 2 года и специального звания — майор полиции.
Кроме того, тоболяка обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей в размере 300 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что инцидент произошел 24 октября 2021 года. Старший оперуполномоченный сотрудник полиции, чтобы получить признательные показания в краже сотового телефона местной жительницей, вывез ночью 36-летнюю женщину на кладбище и пристегнул ее наручниками к ограде могилы.