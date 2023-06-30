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Вывез на кладбище: тобольского полицейского осудили за выбивание показаний

30 июня 2023, 07:23
Фото: 1MI

Тобольского полицейского отправили в колонию за выбивание показаний на кладбище

Тобольского полицейского отправили на четыре года в исправительную колонию за превышение должностных полномочий.

По данным расследования, в октябре 2021 сотрудник полиции в целях получения признательных показаний применил в отношении подозреваемой в краже телефона насилие и специальные средства. Суд экс-полицейского к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенную должность сроком на 2 года и специального звания — майор полиции.

Кроме того, тоболяка обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей в размере 300 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что инцидент произошел 24 октября 2021 года. Старший оперуполномоченный сотрудник полиции, чтобы получить признательные показания в краже сотового телефона местной жительницей, вывез ночью 36-летнюю женщину на кладбище и пристегнул ее наручниками к ограде могилы.

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