Вывез на кладбище: тобольского полицейского осудили за выбивание показаний

По данным расследования, в октябре 2021 сотрудник полиции в целях получения признательных показаний применил в отношении подозреваемой в краже телефона насилие и специальные средства. Суд экс-полицейского к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенную должность сроком на 2 года и специального звания — майор полиции.