Житель Тюменской области избил полицейского и отправился в колонию на 2 года

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По данным суда, в апреле этого года в ночное время сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением 29-летнего тюменца в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспектор предъявил законное требование проследовать с ним в патрульный автомобиль и затем в отделение полиции. Но водитель не только ответил отказом на данное предложение, но еще и нанес сотруднику полиции удары рукой и головой по голове.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.
Ранее «Наш Город» писал, что троих мобилизованных осудили за избиение мужчины в одном из тюменских магазинов. Все военные находились в состоянии алкогольного опьянения.