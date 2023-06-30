Житель Тюменской области избил полицейского и отправился в колонию на 2 года

По данным суда, в апреле этого года в ночное время сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением 29-летнего тюменца в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспектор предъявил законное требование проследовать с ним в патрульный автомобиль и затем в отделение полиции. Но водитель не только ответил отказом на данное предложение, но еще и нанес сотруднику полиции удары рукой и головой по голове.