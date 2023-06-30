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Житель Тюменской области избил полицейского и отправился в колонию на 2 года

30 июня 2023, 05:08

В Тюменской области 29-ленего водителя отправили в тюрьму за избиение полицейского

На два года в колонию общего режима отправили 29-летнего жителя Тюменской области за избиение сотрудника полиции. Инцидент произошел в Казанском районе.
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Тюмень

По данным суда, в апреле этого года в ночное время сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением 29-летнего тюменца в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспектор предъявил законное требование проследовать с ним в патрульный автомобиль и затем в отделение полиции. Но водитель не только ответил отказом на данное предложение, но еще и нанес сотруднику полиции удары рукой и головой по голове.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

Ранее «Наш Город» писал, что троих мобилизованных осудили за избиение мужчины в одном из тюменских магазинов. Все военные находились в состоянии алкогольного опьянения.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Избиения#Тюмень#Нетрезвые водители#Суд#Тюменская область
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