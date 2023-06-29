В ТюмГУ представили более 40 передовых магистерских программ

В Министерстве науки и высшего образования РФ неоднократно отмечали, что магистратуры должны работать в университетах, которые имеют для этого квалифицированный устойчивый штат высококлассных преподавателей. В ТюмГУ все магистратуры реализуются профессиональными преподавательскими коллективами под руководством ведущих ученых и практиков.