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В ТюмГУ представили более 40 передовых магистерских программ

29 июня 2023, 07:34
Фото: ТюмГУ
В стартовавшей 20 июня приемной кампании в ТюмГУ представлено более сорока магистерских программ по разным формам обучения. В магистратуре на бюджете будут обучаться 709 человек.

Магистерские программы традиционно делятся на исследовательские, предпринимательские и практико-ориентированные. Среди этих программ также выделяются корпоративные.

Практически все современные магистратуры в ТюмГУ являются партнерскими. Инициаторами и бенефициарами таких программ являются бизнесы, НИИ и производственный кластеры. Это служит залогом качественной подготовки магистрантов, а также в дальнейшем их успешного трудоустройства.

В Министерстве науки и высшего образования РФ неоднократно отмечали, что магистратуры должны работать в университетах, которые имеют для этого квалифицированный устойчивый штат высококлассных преподавателей. В ТюмГУ все магистратуры реализуются профессиональными преподавательскими коллективами под руководством ведущих ученых и практиков.

Наша стратегия формирования магистерских программ опирается на программу развития вуза «Приоритет 2030», на ее проекты и, конечно, на те научно-технологические и общественные вызовы, которые сформировались за последние пару лет. Для нас принципиально важно, что у нас есть линейка перспективных, передовых магистратур, которыми мы по праву гордимся. Более того, эту линейку мы постоянно обновляем, дополняем конкурентоспособными программами уникальными с точки зрения учебных, исследовательских и производственных планов. Партнерские магистратуры сформированы с основными работодателями, представленными индустриями и исследовательскими центрами мирового уровня, — пояснил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Впервые в этом году пройдет набор на программы:

  • Педагогическое образование — «Архитектор математического мышления»,
  • Юриспруденция — «Налоговое администрирование и защита прав налогоплательщика»,
  • Строительство — «Геотехника в криолитозоне»,
  • Экология и природопользование — «Устойчивое управление отходами»,
  • История — «Экологическая политика: управление социально-экологическими рисками».

Кроме того, будет продолжен прием в партнерские магистратуры:

  • «Инжиниринг месторождений нефти и газа»,
  • «Геология и разработка месторождений нефти и газа»,
  • «Разработка интеллектуальных систем»,
  • «Робототехника и автономные системы» и другие.

Актуален набор и на открытые в 2022 году передовые программы:

  • «Глобальные изменения и карбоновое регулирование»,
  • «Вычислительная биология»,
  • «Инженерия искусственного интеллекта»,
  • «Экологический мониторинг и управление качеством экосистем»,
  • «Концептуальная урбанистика» и другие.

Срок завершения приема документов на очную и очно-заочную форму обучения по программам магистратуры на бюджетную основу — 31 июля до 18:00 (по местному времени). Вступительные испытания пройдут с 1 по 9 августа.

Завершение приема документов на договорные места очной магистратуры намечено на 30 августа, период проведения вступительных испытаний — с 1 по 31 августа.

На очно-заочную и заочную формы обучения на договор прием документов закончится 30 октября. Срок проведения вступительных испытаний — с 1 августа по 30 октября.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Образование#ТюмГУ#Приемная комиссия#Абитуриенты#Магистратура
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