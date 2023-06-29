В ТюмГУ представили более 40 передовых магистерских программ

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Магистерские программы традиционно делятся на исследовательские, предпринимательские и практико-ориентированные. Среди этих программ также выделяются корпоративные.
Практически все современные магистратуры в ТюмГУ являются партнерскими. Инициаторами и бенефициарами таких программ являются бизнесы, НИИ и производственный кластеры. Это служит залогом качественной подготовки магистрантов, а также в дальнейшем их успешного трудоустройства.
В Министерстве науки и высшего образования РФ неоднократно отмечали, что магистратуры должны работать в университетах, которые имеют для этого квалифицированный устойчивый штат высококлассных преподавателей. В ТюмГУ все магистратуры реализуются профессиональными преподавательскими коллективами под руководством ведущих ученых и практиков.
Наша стратегия формирования магистерских программ опирается на программу развития вуза «Приоритет 2030», на ее проекты и, конечно, на те научно-технологические и общественные вызовы, которые сформировались за последние пару лет. Для нас принципиально важно, что у нас есть линейка перспективных, передовых магистратур, которыми мы по праву гордимся. Более того, эту линейку мы постоянно обновляем, дополняем конкурентоспособными программами уникальными с точки зрения учебных, исследовательских и производственных планов. Партнерские магистратуры сформированы с основными работодателями, представленными индустриями и исследовательскими центрами мирового уровня, — пояснил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Впервые в этом году пройдет набор на программы:
Кроме того, будет продолжен прием в партнерские магистратуры:
Актуален набор и на открытые в 2022 году передовые программы:
Срок завершения приема документов на очную и очно-заочную форму обучения по программам магистратуры на бюджетную основу — 31 июля до 18:00 (по местному времени). Вступительные испытания пройдут с 1 по 9 августа.
Завершение приема документов на договорные места очной магистратуры намечено на 30 августа, период проведения вступительных испытаний — с 1 по 31 августа.
На очно-заочную и заочную формы обучения на договор прием документов закончится 30 октября. Срок проведения вступительных испытаний — с 1 августа по 30 октября.