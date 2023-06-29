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На футбольном поле собака покусала ребенка

29 июня 2023, 02:24
Фото: 1MI

Собака укусила маленького мальчика на футбольном поле в Тюмени

На футбольном поле по адресу Стахановцев, 6, собака укусила ребенка.
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Дети

Это случилось 14 апреля 2023 года, но только сейчас тюменцы стали искать свидетелей произошедшего через социальную сеть Вконтакте.

«Собака была бездомная, мы чистили лед, чтобы кататься, забегает пес и начинает бегать за братом», — сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Тюменец рассказал, что их было четверо. Собака подбежала в тот момент, как только он вывел друга и маленького брата на футбольное поле. На помощь им пришёл незнакомый мужчина, который отпугнул животное и проводил детей до двора.

В комментариях автору поста ответили, что дети часто сами провоцируют собак.

Ранее «Наш город» писал, что пожилая женщина ежедневно выгуливает пса без поводка и намордника возле детского сада.

Тюменцам страшно: пенсионерка ежедневно выгуливает собаку без поводка возле детсада
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#Елена Чебоксарова#Дети#Собака#Агрессия#Бездомные животные#Тюменцы#Общество#Происшествия
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