На футбольном поле собака покусала ребенка

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Это случилось 14 апреля 2023 года, но только сейчас тюменцы стали искать свидетелей произошедшего через социальную сеть Вконтакте.
«Собака была бездомная, мы чистили лед, чтобы кататься, забегает пес и начинает бегать за братом», — сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Тюменец рассказал, что их было четверо. Собака подбежала в тот момент, как только он вывел друга и маленького брата на футбольное поле. На помощь им пришёл незнакомый мужчина, который отпугнул животное и проводил детей до двора.
В комментариях автору поста ответили, что дети часто сами провоцируют собак.
Ранее «Наш город» писал, что пожилая женщина ежедневно выгуливает пса без поводка и намордника возле детского сада.