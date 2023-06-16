Тюменцам страшно: пенсионерка ежедневно выгуливает собаку без поводка возле детсада

Ранее «Наш город» писал, что владелец собаки, изуродовавшей лицо трёхлетнего малыша, выплатит компенсацию в размере 1 млн рублей. В ответ на запрос редакции кинолог прокомментировал, что людям, которые увидят хозяев, выгуливающих своих питомцев без намордников, следует незамедлительно звонить в полицию.