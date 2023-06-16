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Тюменцам страшно: пенсионерка ежедневно выгуливает собаку без поводка возле детсада

16 июня 2023, 08:35
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что пенсионерка выгуливает пса без намордника

Подписичик паблика Вконтакте «ЧС Тюмень» сообщает, что возле детского сада N 134 (Заречный проезд) пожилая женщина ежедневно выгуливает черную собаку породы «кане-корсо» без поводка и намордника.
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«Причем он скачет на расстоянии 5 метров от нее, на команду „ко мне“ не реагирует. Когда эта лошадка пробежала мимо, вся жизнь перед глазами пронеслась. Хозяйка на просьбы и замечания хамит», — рассказала местная жительница.

Тюменка добавила, что данный вопрос сейчас решается в управлении ветеринарии Тюменской области.

Подписчики в комментариях поделились, что им тоже приходится сталкиваться с подобной ситуацией. Жители Тюмени продолжают выгуливать собак без намордников, игнорируя требования законодательства.

«Вчера зашла в магазин барышня с лохматой псиной. И вот это лохматое нечто облаивало каждого, кто приближался к полкам с товаром. Хотелось взять бутыль с соком и дать по лбу и хозяйке и собаке», — рассказала горожанка.

Ранее «Наш город» писал, что владелец собаки, изуродовавшей лицо трёхлетнего малыша, выплатит компенсацию в размере 1 млн рублей. В ответ на запрос редакции кинолог прокомментировал, что людям, которые увидят хозяев, выгуливающих своих питомцев без намордников, следует незамедлительно звонить в полицию.

Владелец собаки в Тюмени выплатит 1 млн рублей компенсации: что думает кинолог
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#Елена Чебоксарова#Собака#Нарушение правил#Нарушение закона#Жалоба#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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