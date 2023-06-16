Тюменцам страшно: пенсионерка ежедневно выгуливает собаку без поводка возле детсада

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
«Причем он скачет на расстоянии 5 метров от нее, на команду „ко мне“ не реагирует. Когда эта лошадка пробежала мимо, вся жизнь перед глазами пронеслась. Хозяйка на просьбы и замечания хамит», — рассказала местная жительница.
Тюменка добавила, что данный вопрос сейчас решается в управлении ветеринарии Тюменской области.
Подписчики в комментариях поделились, что им тоже приходится сталкиваться с подобной ситуацией. Жители Тюмени продолжают выгуливать собак без намордников, игнорируя требования законодательства.
«Вчера зашла в магазин барышня с лохматой псиной. И вот это лохматое нечто облаивало каждого, кто приближался к полкам с товаром. Хотелось взять бутыль с соком и дать по лбу и хозяйке и собаке», — рассказала горожанка.
Ранее «Наш город» писал, что владелец собаки, изуродовавшей лицо трёхлетнего малыша, выплатит компенсацию в размере 1 млн рублей. В ответ на запрос редакции кинолог прокомментировал, что людям, которые увидят хозяев, выгуливающих своих питомцев без намордников, следует незамедлительно звонить в полицию.