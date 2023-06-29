Ипотека в Тюмени под 2,9%: рассчитываем ежемесячный платеж

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Решение взять ипотеку — важный шаг для каждой семьи. Бесспорно, хочется получить максимально выгодные условия, чтобы переплата была минимальной, а ежемесячный платеж комфортным.
Специалисты федерального застройщика «Страна Девелопмент» совместно с банком Дом.рф предлагают своим клиентам ипотеку под 2,9% годовых. Условия распространяется на квартиры в жилых комплексах «Авторский», «Домашний» и «Сердце Сибири». Такая ставка действует до ввода дома в эксплуатацию. Потом действует базовая ставка: от 7,1% — господдержка, от 5,1% — семейная ипотека.
Ниже представлен расчет ежемесячного платежа по господдержке на примере трехкомнатной квартиры в ЖК «Авторский» от ГК «Страна Девелопмент» площадью 60,48 кв2.
Цена квартиры со скидкой от застройщика — 7 020 000 рублей,
Первоначальный взнос — 15% — 1 053 000 рублей,
Срок — 20 лет,
Ежемесячный платеж до IV кв. 2024 года (до ввода дома) — 32 795 рублей,
После — 46 288 рублей.
При этом важно понимать, со ставкой 2,9% бо́льшая часть суммы идет на погашение основного долга. Так, из 32 795 рублей 18 730 идут на основной долг. Если хочется уменьшить ежемесячный платеж, то можно оформить ипотеку на 30 лет. Это максимальный срок.
Стоит отметить, что ремонт и меблировка от застройщика позволяют сэкономить 25-30% бюджета.
Для тех, кто хочет переехать уже в полностью готовое жилье, «Страна Девелопмент» предлагает дополнительные опции «Ремонт от застройщика» и «Меблировка от застройщика». При этом можно выбрать ремонт во всей квартире или только в ванной. Меблировку всех комнат или только кухни. Кстати, помимо кухонного гарнитура застройщик установит холодильник, варочную поверхность и вытяжку. Все дополнительные опции можно также включить в ипотеку.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
Тюмень. Реклама. ООО СЗ «Зеленый мыс». Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф. strana.com.