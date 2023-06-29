Ипотека в Тюмени под 2,9%: рассчитываем ежемесячный платеж

Для тех, кто хочет переехать уже в полностью готовое жилье, «Страна Девелопмент» предлагает дополнительные опции «Ремонт от застройщика» и «Меблировка от застройщика». При этом можно выбрать ремонт во всей квартире или только в ванной. Меблировку всех комнат или только кухни. Кстати, помимо кухонного гарнитура застройщик установит холодильник, варочную поверхность и вытяжку. Все дополнительные опции можно также включить в ипотеку.