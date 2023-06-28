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В Сквере Депутатов заметили очередного онаниста. Видео

28 июня 2023, 05:31
Фото: 1MI

Тюменец мастурбировал в сквере на Олимпийской

Очевидец сообщил в социальной в сети Вконтакте, что сегодня утром застал мужчину за мастурбацией в Сквере Депутатов.
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Тюменец призвал горожан быть внимательнее, однако не все поняли, для чего. Некоторые комментаторы высказались, что они не понимают, зачем нужно снимать то, что происходит за деревьями. Другие возмутились, что в последнее время в Тюмени развелось слишком много онанистов.

Ранее «Наш город» писал, что пассажирка застала мужчину за мастурбацией прямо в маршрутке. При этом он смотрел видео эротического характера.

Тюменские пассажиры заметили онаниста в маршрутке
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Видео: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#Сквер Депутатов#Жалоба#Общество#Тюменцы#Видео
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