В Сквере Депутатов заметили очередного онаниста. Видео

Тюменец призвал горожан быть внимательнее, однако не все поняли, для чего. Некоторые комментаторы высказались, что они не понимают, зачем нужно снимать то, что происходит за деревьями. Другие возмутились, что в последнее время в Тюмени развелось слишком много онанистов.