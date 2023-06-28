В Сквере Депутатов заметили очередного онаниста. Видео

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Тюменец призвал горожан быть внимательнее, однако не все поняли, для чего. Некоторые комментаторы высказались, что они не понимают, зачем нужно снимать то, что происходит за деревьями. Другие возмутились, что в последнее время в Тюмени развелось слишком много онанистов.
Ранее «Наш город» писал, что пассажирка застала мужчину за мастурбацией прямо в маршрутке. При этом он смотрел видео эротического характера.