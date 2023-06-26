«Справедливая Россия» выдвинула Пискайкина в губернаторы Тюменской области

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
«Мою кандидатуру согласовал президиум Центрального совета партии. Как сказали московские коллеги, единогласно. Документы сданы в избирательную комиссию Тюменской области. Мы начинаем новый этап партийной жизни и работы. В ближайшее время я познакомлю вас с основными тезисами моей предвыборной программы» — сообщил Владимир Пискайкин в своём тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что кандидат в губернаторы Тюменской области от партии КПРФ Иван Левченко сдал пакет документов в избирательную комиссию. Он стал первым кандидатом, уведомившим комиссию о своём выдвижении.