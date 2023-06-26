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«Справедливая Россия» выдвинула Пискайкина в губернаторы Тюменской области

26 июня 2023, 07:14
Фото: тг-канал Владимир Пискайкин

«Справедливая Россия» выдвинула кандидата Пискайкина в губернаторы Тюменской области

Тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» утвердило кандидатуру Владимира Пискайкина на выборы губернатора Тюменской области. Решение о выдвижении было принято на партийной конференции 24 июня.
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Тюмень
«Мою кандидатуру согласовал президиум Центрального совета партии. Как сказали московские коллеги, единогласно. Документы сданы в избирательную комиссию Тюменской области. Мы начинаем новый этап партийной жизни и работы. В ближайшее время я познакомлю вас с основными тезисами моей предвыборной программы» — сообщил Владимир Пискайкин в своём тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что кандидат в губернаторы Тюменской области от партии КПРФ Иван Левченко сдал пакет документов в избирательную комиссию. Он стал первым кандидатом, уведомившим комиссию о своём выдвижении.

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