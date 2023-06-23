ЕР выдвинула Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Решение было принято на партийной конференции 23 июня. Выдвижение Александра Моора на должность главы региона поддержали единогласно все делегаты конференции.
Как сообщили в пресс-службе реготделения ЕР, решение будет направлено на утверждение президиуму генерального совета партии.
Оппонентами Моора выступили депутаты Тюменской областной Думы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев.
«Наш Город» писал, что на этой неделе партия КПРФ на партийной конференции выдвинула в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области депутата облдумы Ивана Левченко. Ранее о желании участвовать в качестве кандидата на губернаторское кресло заявлял руководитель отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.