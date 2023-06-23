ЕР выдвинула Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области

«Наш Город» писал, что на этой неделе партия КПРФ на партийной конференции выдвинула в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области депутата облдумы Ивана Левченко. Ранее о желании участвовать в качестве кандидата на губернаторское кресло заявлял руководитель отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.