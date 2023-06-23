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ЕР выдвинула Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области

23 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI

«Единая Россия» выдвинула Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области

Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло Александра Моора в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Решение было принято на партийной конференции 23 июня. Выдвижение Александра Моора на должность главы региона поддержали единогласно все делегаты конференции.

Как сообщили в пресс-службе реготделения ЕР, решение будет направлено на утверждение президиуму генерального совета партии.

Оппонентами Моора выступили депутаты Тюменской областной Думы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев.

«Наш Город» писал, что на этой неделе партия КПРФ на партийной конференции выдвинула в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области депутата облдумы Ивана Левченко. Ранее о желании участвовать в качестве кандидата на губернаторское кресло заявлял руководитель отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин.

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