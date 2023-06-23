ВТБ и «Сибинтел-Холдинг» расширят сотрудничество

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Соглашение предусматривает развитие новых партнерских направлений между предприятием и финансовой организацией. Оно закрепляет намерения сторон по развитию сотрудничества в области финансирования инвестиционных проектов в жилищной сфере, сфере туризма, логистическо-складской деятельности и секторе коммерческой недвижимости. Напомним, что в прошлом году ВТБ предоставил «Сибинтел-Холдингу» кредит на возведение ЖК «Машаров» на сумму 3,3 млрд рублей.
Сибинтел-Холдинг» — во многом уникальная структура, за годы своего развития превратившаяся из торговой компании в крупный многопрофильный холдинг, который играет значительную роль как в экономике, так и в социальной жизни нашего региона. Партнерство банка с «Сибинтел-Холдингом» развивается давно и по разным направлениям, среди которых: финансирование строительных проектов, расчетно-кассовое обслуживание, депозитные продукты, реализация зарплатного проекта. Мы длительное время шли к подписанию базового документа, который фиксирует статус нашего партнерства. Уверен, что на основе соглашения мы расширим наше взаимодействие по текущим продуктам и сервисам, а также откроем новые перспективные форматы и проекты, — прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.
«Сибинтел-Холдинг» с ВТБ связывают долгосрочные партнерские отношения. 18 лет назад ВТБ финансировал строительство ТЦ «Гудвин», а сейчас реализует финансирование строительства авторского проекта жилого комплекса «Машаров» в самом центре города Тюмени. За эти годы наша компания показала устойчивое развитие, профессиональный рост девелопера и накопила положительную кредитную историю. ВТБ в свою очередь обеспечивал с присущей ему экспертностью проектное финансирование и демонстрировал гибкий подход в применении различных банковских инструментов. Стабильность партнерства и доверие друг к другу обретают предсказуемость и надежность долгосрочных отношений. Учитывая подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с Правительством Тюменской области о реализации инвестиционных проектов в жилищной сфере, туристической индустрии, торговле, АПК и логистической деятельности, нам очень важно в долгосрочной перспективе заручиться поддержкой экспертного банка-партнера в части финансирования, — отметил генеральный директор ООО «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик.
«Сибинтел-Холдинг» — крупнейший в Тюменской области холдинг, на протяжении 33 лет (с ноября 1989 года) осуществляющий коммерческую деятельность на территории Уральского федерального округа, крупный налогоплательщик и работодатель. Компания реализует проекты в сфере производства, торговли, сельского хозяйства, девелопмента, управления коммерческой недвижимостью, туризма, сферы гостеприимства и развлечений. Компания активно поддерживает развитие регионального спорта и ведет благотворительную деятельность.