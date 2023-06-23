ВТБ и «Сибинтел-Холдинг» расширят сотрудничество

Соглашение предусматривает развитие новых партнерских направлений между предприятием и финансовой организацией. Оно закрепляет намерения сторон по развитию сотрудничества в области финансирования инвестиционных проектов в жилищной сфере, сфере туризма, логистическо-складской деятельности и секторе коммерческой недвижимости. Напомним, что в прошлом году ВТБ предоставил «Сибинтел-Холдингу» кредит на возведение ЖК «Машаров» на сумму 3,3 млрд рублей.