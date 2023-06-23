Тюменцам разрешили ходить в лес, но есть ограничения

Теперь жители региона могут собирать ягоды и грибы, не боясь того, что их оштрафуют. Правда, правила соблюдения пожарной безопасности в лесах продолжат действовать до конца пожароопасного сезона. В Тюменской области он длится с апреля по ноябрь.