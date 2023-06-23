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Тюменцам разрешили ходить в лес, но есть ограничения

23 июня 2023, 06:49
Фото: 1MI

В Тюменской области снят запрет на посещение лесов

В Тюменской области с 25 июня будет снял запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
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Тюмень

Теперь жители региона могут собирать ягоды и грибы, не боясь того, что их оштрафуют. Правда, правила соблюдения пожарной безопасности в лесах продолжат действовать до конца пожароопасного сезона. В Тюменской области он длится с апреля по ноябрь.

В частности, запрещено разводить огонь рядом с хвойным молодняком, под кронами деревьев, на лесосеках и торфяниках.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 26 июня могут отменить особый противопожарный режим и режим повышенной готовности, установленные ранее из-за пожаров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Лес#Пожар#Тюмень#Запреты#Тюменская область
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