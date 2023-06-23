Тюменцам разрешили ходить в лес, но есть ограничения

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Теперь жители региона могут собирать ягоды и грибы, не боясь того, что их оштрафуют. Правда, правила соблюдения пожарной безопасности в лесах продолжат действовать до конца пожароопасного сезона. В Тюменской области он длится с апреля по ноябрь.
В частности, запрещено разводить огонь рядом с хвойным молодняком, под кронами деревьев, на лесосеках и торфяниках.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 26 июня могут отменить особый противопожарный режим и режим повышенной готовности, установленные ранее из-за пожаров.