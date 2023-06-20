Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности: отменить особый противопожарный режим в Тюменской области. Настоящее постановление вступает в силу с 26.06.2023 года», — указано в опубликованных на сайте правительства Тюменской области документах.
Также власти с 26 июня намерены отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе особый противопожарный режим действует с 3 апреля 2023 года. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня.