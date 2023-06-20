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Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим

20 июня 2023, 07:33
Фото: 1MI

Тюменские власти отменят противопожарный режим с 26 июня

Тюменские власти планируют отменить особый противопожарный режим и режим повышенной готовности, введенные из-за пожаров.
Сюжет
Тюмень
«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности: отменить особый противопожарный режим в Тюменской области. Настоящее постановление вступает в силу с 26.06.2023 года», — указано в опубликованных на сайте правительства Тюменской области документах.

Также власти с 26 июня намерены отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе особый противопожарный режим действует с 3 апреля 2023 года. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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