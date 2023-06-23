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В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали 5 человек. Видео

23 июня 2023, 03:28
Фото: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

5 человек пострадали в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером на 117 километра федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
ДТП
Видео: 1MI

В Ярковском районе столкнулись Kia и грузовик МАЗ. Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, 41-летний водитель иномарки отвлекся на телефон и врезался в большегруз.

В результате аварии травмы пострадали водитель Kia и четверо несовершеннолетних пассажира, двое сыновей водителя, 15 и 5 лет, дочь 12 лет и её подруга 11 лет. Всех доставили в лечебное учреждение. Они ехали из Тюмени в Уватский район.

Ранее «Наш Город» писал, что на автодороге Ишим — Казанское накануне произошло смертельное ДТП. В результате наезда грузовика БЦМ-52 погиб дорожный рабочий.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Дети#Тюменская область#Видео
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