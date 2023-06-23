В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали 5 человек. Видео

В результате аварии травмы пострадали водитель Kia и четверо несовершеннолетних пассажира, двое сыновей водителя, 15 и 5 лет, дочь 12 лет и её подруга 11 лет. Всех доставили в лечебное учреждение. Они ехали из Тюмени в Уватский район.