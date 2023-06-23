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С 1 июля жители Ямала будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию

23 июня 2023, 08:34
Фото: Правительство ЯНАО
Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Второй год подряд льготные категории северян получают соцвыплату на подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в размере 100 тысяч рублей. С 1 июля 2023 года по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова выплата будет увеличена. Это позволит максимально компенсировать затраты жителей Ямала, которые особенно нуждаются в поддержке.

В этом году проанализировали ситуацию, рассмотрели обращения граждан и увидели, что оборудование значительно подорожало. Принял решение увеличить выплату до 250 тысяч рублей для всех участников и до 300 тысяч для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Семьям, которые обратились ранее, предоставим перерасчет по фактическим расходам. Надеюсь, что ямальцы, которые планировали подключение, войдут в новый отопительный сезон уже с газом, — отметил Дмитрий Артюхов.

В настоящее время право на выплату имеют 11 льготных категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, многодетные, малоимущие, воспитывающие детей-инвалидов семьи, ветераны труда и ЯНАО, участники спецоперации — мобилизованные, добровольцы, члены отряда «Барс» и командированные военнослужащие, члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.

Нововведение позволит ямальцам, которые ранее уже получили компенсацию в размере 100 тысяч рублей, получить доплату. Деньги поступят автоматически, без дополнительных обращений.

Также, по словам директора регионального департамента социальной защиты населения Оксаны Медынской, с 1 июля исключается условие о наличии регистрации заявителя в доме, в отношении которого выдается выплата. Достаточно иметь жилье в собственности.

Подать заявление на поддержку можно в течение года с даты подписания акта о техническом присоединении оборудования. Выплата полагается единожды собственнику индивидуального жилого дома. Обратиться за ней можно через Госуслуги, МФЦ или отправив документы Среди необходимых документов — договор и акт о подключении газового оборудования, а также сведения, которые подтверждают отнесение к льготной категории.

Напомним, программу социальной догазификации инициировал Президент РФ Владимир Путин. В апреле прошлого года во время послания Федеральному Собранию глава государства подчеркнул, что люди не должны платить за подведение газа до границ земельного участка, на котором находится их жилье.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Газификация#Дмитрий Артюхов#Ветеран
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