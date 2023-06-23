С 1 июля жители Ямала будут получать увеличенную соцвыплату на догазификацию

Подать заявление на поддержку можно в течение года с даты подписания акта о техническом присоединении оборудования. Выплата полагается единожды собственнику индивидуального жилого дома. Обратиться за ней можно через Госуслуги, МФЦ или отправив документы Среди необходимых документов — договор и акт о подключении газового оборудования, а также сведения, которые подтверждают отнесение к льготной категории.