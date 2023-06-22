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В Тюмени взлетели цены на сахар. Почему?

22 июня 2023, 03:51
Фото: 1MI

В Тюмени выросли цены на на сахар

В Тюмени за последнюю неделю сахар в магазинах подорожал на 40 копеек. Теперь килограмма сахарного песка стоит в среднем 70 рублей 59 копеек.
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Тюмень

По данным Росстата, цены на сахар с начала года выросли на 5,45% в целом по стране. Причем в последние недели динамика роста ускорилась.

По словам экспертов, особых причин для увеличения цен нет — по прогнозам, урожай сахара в этом года в России составит более 6,3 миллионов тонн. Тогда как для покрытия потребностей требуется порядка 5,8 миллионов тонн.

Эксперты отмечают, что на стоимость сахара оказывают влияние цены на мировом рынке. А в апреле этого года из-за возникшего дефицита они выросли более чем на 17%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рестораны сети «Вкусно — и точка» увеличат цены на позиции в меню на 5–8%. Повышение цен не затронет напитки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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