В Тюмени взлетели цены на сахар. Почему?

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
По данным Росстата, цены на сахар с начала года выросли на 5,45% в целом по стране. Причем в последние недели динамика роста ускорилась.
По словам экспертов, особых причин для увеличения цен нет — по прогнозам, урожай сахара в этом года в России составит более 6,3 миллионов тонн. Тогда как для покрытия потребностей требуется порядка 5,8 миллионов тонн.
Эксперты отмечают, что на стоимость сахара оказывают влияние цены на мировом рынке. А в апреле этого года из-за возникшего дефицита они выросли более чем на 17%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рестораны сети «Вкусно — и точка» увеличат цены на позиции в меню на 5–8%. Повышение цен не затронет напитки.