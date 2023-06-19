Фастфуд не по карману: «Вкусно — и точка» поднимет цены на бургеры на 8%

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Причиной роста стоимости бургеров, закусок и десертов являются повышение стоимости ингредиентов и проблемы с логистикой.
По данным тг-канала Mash, порция чизкейка теперь будет стоить 185 рублей вместо 175 рублей, круассаны подорожают на 10 рублей — до 109, а стоимость круассанов с ветчиной и сыром и вовсе увеличится со 139 до 150 рублей. Цены на напитки останутся без изменений.
5 июня копания отмечала годовщину работы под новым брендом. За год сеть предприятий быстрого обслуживания продала более 440 миллионов бургеров, 200 миллионов порций картошки и 110 миллионов кофейных напитков. Общее количество заведений превысило 860, а количество регионов, где представлена сеть, достигло 64. Ежедневно компания обслуживает около 1,8 миллионов человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работают пять филиалов сети «Вкусно — и точка». В конце мая в областной столице был открыт конце мая открыли ресторан быстрого питания на Ленина, закрытый в марте на реконструкцию.