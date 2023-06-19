Фастфуд не по карману: «Вкусно — и точка» поднимет цены на бургеры на 8%

По данным тг-канала Mash, порция чизкейка теперь будет стоить 185 рублей вместо 175 рублей, круассаны подорожают на 10 рублей — до 109, а стоимость круассанов с ветчиной и сыром и вовсе увеличится со 139 до 150 рублей. Цены на напитки останутся без изменений.