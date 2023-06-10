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В Тобольске до конца года откроют ресторан «Вкусно — и точка»

10 июня 2023, 08:29
Фото: 1MI

В Тобольске откроют первый ресторан сети «Вкусно — и точка»

В Тобольске в этом году откроют первый ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом сообщила представитель сети Маргарита Гордеева.

Точная дата открытия пока неизвестна. Также в секрете держится и праздничная программа, запланированная в честь начала работы филиала сети в Тобольске.

Первый ресторан «Вкусно — и точка» в Тобольске планировали запустить в работу два года назад, в 2021 году. Позже открытие перенесли на осень 2022 года. Однако оно опять не состоялось из-за возникших трудностей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце мая открыли ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» в Тюмени на Ленина, закрытый в марте на реконструкцию. Заведение стало первым в России, прошедшим реновацию. Всего на данный момент в областной столице работают пять филиалов сети «Вкусно — и точка».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тобольск#Фаст-фуд#Тюменская область
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