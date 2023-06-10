В Тобольске до конца года откроют ресторан «Вкусно — и точка»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Точная дата открытия пока неизвестна. Также в секрете держится и праздничная программа, запланированная в честь начала работы филиала сети в Тобольске.
Первый ресторан «Вкусно — и точка» в Тобольске планировали запустить в работу два года назад, в 2021 году. Позже открытие перенесли на осень 2022 года. Однако оно опять не состоялось из-за возникших трудностей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце мая открыли ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» в Тюмени на Ленина, закрытый в марте на реконструкцию. Заведение стало первым в России, прошедшим реновацию. Всего на данный момент в областной столице работают пять филиалов сети «Вкусно — и точка».