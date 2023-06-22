В электоральный цикл-2023 Дмитрий Артюхов проведет кадровые рокировки

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Президент РФ Владимир Путин назвал Ямал лидером по прогрессу в создании современной деловой среды. Субъект занимает первые позиции среди регионов страны по объему инвестиций.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что одна из главных задач — создавать все условия для развития малого и среднего бизнеса в регионе.
Рад, что динамика изменений отмечена. Это, я считаю, где-то аванс, потому что много еще нужно развивать. Не могу сказать, что все вопросы решаются идеально. Еще работать и работать, но динамика положительная. Это радует. Мы видим это в количестве людей, занятых в сегменте малого и среднего бизнеса, мы видим это по оборотам, которые растут по всем основным показателям идет рост. Это лучшее подтверждение тому, что, несмотря на какие-то сложности, бизнес развивается, чувствует себя уверенно, вкладывается в новые проекты, и это, конечно, сказывается на качестве жизни северян, — прокомментировал оценку президента Дмитрий Артюхов.
В свою очередь, политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин уверен, что сейчас, когда у Дмитрия Артюхова позади первая губернаторская пятилетка, он наиболее пристально изучает удачные управленческие, организационные кейсы членов правительства и глав муниципалитетов.
По мнению эксперта, в электоральный цикл-2023 губернатор Ямала проведет кадровые рокировки, основанные на анализе работы его команды за эти годы. Первой ласточкой грядущего переформатирования управленческой системы можно считать смену главы в Тазовском районе. Будут и традиционные решения, связанные с уходом на заслуженный отдых отдельных членов команды.
Стоит отметить, что в регионе задан высокий темп для всех участников команды. Но особенно интересны разные смелые, яркие и социально обоснованные решения, а также способность их продвинуть, наладить конструктивную коммуникацию с населением, партнерами, элитами, — поделился мнением политолог.
По словам Евгения Забродина, сейчас прочные и перспективные позиции занимает проверенный член команды Дмитрия Артюхова — глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. В городе ведется масштабная подготовка к 50-летию, которую курирует федеральный центр. Также на виду энергичный глава молодежки Наиль Хайруллин, который курирует одно из основных направлений госполитики в округе. Решение президента сделать Дмитрия Артюхова главой профильной госкомиссии существенно укрепило позиции Хайруллина в команде губернатора.
Логично, что начинать новую пятилетку, а также двигаться курсом «Ямал-100» к вековому юбилею округа нужно с удвоенной силой. Сейчас губернатор уже четко понимает, кто выдерживает его темп, правильно оценивает задачи и готов к переходу на другой уровень, — резюмировал Евгений Забродин.