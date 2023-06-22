В электоральный цикл-2023 Дмитрий Артюхов проведет кадровые рокировки

По мнению эксперта, в электоральный цикл-2023 губернатор Ямала проведет кадровые рокировки, основанные на анализе работы его команды за эти годы. Первой ласточкой грядущего переформатирования управленческой системы можно считать смену главы в Тазовском районе. Будут и традиционные решения, связанные с уходом на заслуженный отдых отдельных членов команды.