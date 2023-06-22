Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом

Заявление на мужчину написала мама одного из учеников Омутинской СОШ, где работал Алексей. Мужчина вывозил детей в Тюмень на конкурс и дети остались ночевать у него в квартире. Позже один из мальчиков пожаловался на домогательства со стороны учителя. Тогда в квартиру к учителю прибыли силовики, которые тут же арестовали мужчину и изъяли у него технику. Утверждалось, что у стороны обвинения есть неопровержимые доказательства вины Алексея Л., однако у адвоката было иное мнение.