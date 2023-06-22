Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Алексея Л. признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Тогда в суде доказали факт преступления, однако не было оснований полагать, что оно было совершено вменяемым и, осознающим свои действия, человеком.
«Вынесли постановление об избрании меры принудительного характера в виде лечения в психиатрической больнице. Органы следствия и суд признали, что были совершены противоправные действия, но мы не можем говорить о том, что Алексей был их субъектом и отдавал себе отчет в содеянном», — объясняет адвокат учителя Алксандр Акимов.
Он же подал в Тюменский областной суд апелляционную жалобу на это решение и сегодня заключение о виновности Алексея Л. было признано недействительным.
«Сторона защиты продолжит настаивать на невиновности Алексея. Дело будет рассматриваться с самого начала», — сказал «Нашему городу» Акимов.
Заявление на мужчину написала мама одного из учеников Омутинской СОШ, где работал Алексей. Мужчина вывозил детей в Тюмень на конкурс и дети остались ночевать у него в квартире. Позже один из мальчиков пожаловался на домогательства со стороны учителя. Тогда в квартиру к учителю прибыли силовики, которые тут же арестовали мужчину и изъяли у него технику. Утверждалось, что у стороны обвинения есть неопровержимые доказательства вины Алексея Л., однако у адвоката было иное мнение.
«В уголовном деле нет абсолютно никаких доказательств вины. Полагаю, что имеет место умышленное затягивание предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования», — говорил в ходе рассмотрения дела Акимов.
Он убежден, что слова матери одного из мальчиков — это единственное доказательство причастности учителя к преступлению. Корреспондент издания отправлялся в Омутинку, чтобы поговорить с местными жителями, выяснилось, что многие также уверены в невиновности мужчины.
«Я его ученик, считаю, что все это вранье. Никаких поощрений, мне, как мальчику не было. Как вот говорят сейчас, что он любит 12 летних, — это вообще чушь. Всегда он всех судил по знаниям, а не по другим признакам каким-то», — говорил выпускник Алексея, защищая учителя.
Однако находились и те, кто считал, что у Алексея все же были склонности к слишком близкому общению с учениками. Охранник школы рассказал, что на мужчины уже поступали жалобы от родителей, но они были проигнорированы.
В ходе рассмотрения дела, часть времени Алексей провел в СИЗО, но позже его перевели в психиатрическую больницу в связи с ухудшением состояния. Адвокат мужчины отмечал, что у Алексея Л. возникали навязчивые суицидальные мысли. Акимов убежден, что это — следствие уголовного процесса.
«На фоне всех вот этих стрессовых ситуаций, таких как обвинения и сам уголовный процесс, у него пошатнулось здоровье. Из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей, представители правоохранительных органов не могли определить, осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент преступления», — рассказывал Александр Акимов.
Алексей Л. так и остался в психиатрической клинике поселка Винзили даже после обвинительного приговора, так как его признали невменяемым.
Алексея Л. после первого заседания по избрании меры пресечения отправили в СИЗО, однако сторона защиты убеждена, что это решение было принято ошибочно. Так как учитель многократно жаловался на самочувствие и предоставлял документы об имеющихся заболеваниях, с которыми данная мера пресечения невозможна.
Попытки оспорить это решение к результату не привели. Однако адвокату удалось снять с процесса председательствовавшего судью, который допустил серьезные нарушения.
«Тогда судья уже знала, что из-за этих нарушений ее итоговое решение в областном суде по апелляционной жалобе будет отменено», — сообщает Акимов.
Среди ошибок, совершенных судьей — присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии детского психолога, не имеющего соответствующего образования. Адвокат уверен, что эти нарушения грубые и очевидные, вдобавок они совершались умышленно, «чтобы затянуть дело, но при этом проявлять заинтересованность».
Однако и решение другого судьи Акимову удалось оспорить и сейчас впереди — новое рассмотрение дела, итог которого предсказать трудно.