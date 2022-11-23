nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заслуженный учитель РФ полгода проведет в психбольнице

Сегодня, 06:58
Фото: nashgorod.ru

На полгода тюменскому учителю продлили лечение в психиатрической клинике

По решению Омутинского районного суда, учитель географии Алексей Л. до 2 мая 2023-го года будет проходить принудительное лечение в психиатрической больнице поселка Винзили.
Сюжет
Суд

Учителя Омутинской СОШ № 2 обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 — действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Изначально Алексею Л. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но в конце сентября текущего года его психическое состояние значительно ухудшилось.

«На фоне всех этих стрессовых ситуаций, это, и обвинение в „таком“ преступлении, и сам уголовный процесс, у Алексея заметно пошатнулось здоровье. Из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей, представители правоохранительных органов не могут определить осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент вменяемого преступления», — рассказывал Александр Акимов, адвокат Алексея Л.
Следствие довело до суицидальных мыслей заслуженного учителя РФ
Узнать подробнее

Сегодня суд принял решение оставить Алексея в больнице до 2 мая 2023-го года. Однако, по мнению адвоката учителя, эта мера могла быть принята не только из-за состояния здоровья его подзащитного, но и для того, чтобы выиграть время.

«Я допускаю, что обвинение не может предоставить объективных доказательств вины, поэтому было решено на время спрятать Алексея Л. в больницу, тем самым взяв „паузу“, чтобы измором склонить Алексея к признательным показаниям, чего так усердно добиваются с самого начала разбирательства», — говорит адвокат.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как учителя географии Омутинской СОШ № 2 довели до суицидальных мыслей и в каком состоянии он был направлен в больницу.

#Алиса Вернер#Психиатрия#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Уголовное дело#Прокуратура#Учителя#Учитель года#Учитель#Жалобы#СИЗО
Подпишитесь
Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области
Вчера, 11:57
«Спортмастер» оштрафовали за попытку вывоза санкционных товаров из Тюменской области
Вчера, 12:33
ФФОМС потратит 15,8 тысяч рублей на каждого тюменца
Вчера, 11:40
Компании сокращают объем бонусов для персонала
21 ноября 11:09
«Модно прикрываться мобилизованными»: у тюменца изъяли машину за долги
Вчера, 08:09
Конфликт. Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот
21 ноября 18:49