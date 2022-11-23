Заслуженный учитель РФ полгода проведет в психбольнице

Учителя Омутинской СОШ № 2 обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 — действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Изначально Алексею Л. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но в конце сентября текущего года его психическое состояние значительно ухудшилось.
«На фоне всех этих стрессовых ситуаций, это, и обвинение в „таком“ преступлении, и сам уголовный процесс, у Алексея заметно пошатнулось здоровье. Из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей, представители правоохранительных органов не могут определить осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент вменяемого преступления», — рассказывал Александр Акимов, адвокат Алексея Л.
Сегодня суд принял решение оставить Алексея в больнице до 2 мая 2023-го года. Однако, по мнению адвоката учителя, эта мера могла быть принята не только из-за состояния здоровья его подзащитного, но и для того, чтобы выиграть время.
«Я допускаю, что обвинение не может предоставить объективных доказательств вины, поэтому было решено на время спрятать Алексея Л. в больницу, тем самым взяв „паузу“, чтобы измором склонить Алексея к признательным показаниям, чего так усердно добиваются с самого начала разбирательства», — говорит адвокат.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как учителя географии Омутинской СОШ № 2 довели до суицидальных мыслей и в каком состоянии он был направлен в больницу.