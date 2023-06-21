В 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%

Спрос на ИЖС в России растет ускоренными темпами, что отражается на динамике жилищного кредитования. По оценке ВТБ, за первое полугодие 2023 г. объем рынка ипотеки на частное домостроение составит около 154 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает результат за аналогичный период 2022 г. и в 14 раз — первого полугодия рекордного 2021 г. Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется более 90% кредитов на ИЖС.