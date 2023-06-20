Число переводов в дружественные страны увеличилось в три раза

В 2023 году ВТБ увеличит число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран, а также продолжит совершенствовать клиентский сервис. Если сегодня для перевода по реквизитам необходимо открыть текущий счет в национальной валюте и обменять ее, то вскоре клиенты смогут совершать транзакции за рубеж напрямую со своего рублевого счета. Переводы по номеру телефона или номеру карты уже сейчас проходят без открытия валютного счета.