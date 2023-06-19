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Понравилось: известный фуд-блогер Макс Брандт попробовал тюменскую «уху с нефтью»

19 июня 2023, 13:36
Фото: Скрин видео Youtube Макс Брандт

Известный видеоблогер Макс Брандт попробовал «уху с нефтью» из тюменского ресторана

Известный фуд-блогер Макс Брандт съел уху с нефтью. Суп приготовила выездная команда тюменского ресторана «Чум».

В этот момент он находился в Сочи на гастрономическом фестивале Gastreet. «Уха с нефтью» ему понравилась, но «чёрного золота» он совсем не почувствовал.

«По аромату очень насыщенный рыбный суп. Нефтью пока не пахнет. Очень много масла, довольно плотно», — отметил Макс Брандт.

Популярный видеоблогер предположил, что «уха с нефтью» — это самый обычный маркетинговый ход для привлечения туристов. Отметим, что у Макса Брандта более 2,2 млн подписчиков в Youtube.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Рестораны#Александр Мязин
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