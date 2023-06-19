Понравилось: известный фуд-блогер Макс Брандт попробовал тюменскую «уху с нефтью»

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В этот момент он находился в Сочи на гастрономическом фестивале Gastreet. «Уха с нефтью» ему понравилась, но «чёрного золота» он совсем не почувствовал.
«По аромату очень насыщенный рыбный суп. Нефтью пока не пахнет. Очень много масла, довольно плотно», — отметил Макс Брандт.
Популярный видеоблогер предположил, что «уха с нефтью» — это самый обычный маркетинговый ход для привлечения туристов. Отметим, что у Макса Брандта более 2,2 млн подписчиков в Youtube.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени ресторан «Вкусно — и точка» поднимет цены на бургеры на 8%. Это произошло из-за повышения стоимости ингредиентов и проблем с логистикой.