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Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»

19 июня 2023, 06:10
Фото: тг-канал «VODA»

Тюменку Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»

Тюменку Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер» из-за размещенного в соцсети поста со съемок проекта «Котодетки» и подписи «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК „Вагнер“».
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Тюмень

Обвинение телеведущей, бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» предъявил российский блогер Андрей Петров. Он заявил, что её пост является «рекламой фашистской организации ЧВК „Вагнер“». Якобы его рекламному менеджеру ранее приходило аналогичное рекламное предложение.

В свою очередь Водонаева пояснила, что это была обычная съёмка, а подпись к фотографии придумана в момент публикации ради шутки. Теперь Петрова ждут разборки с полицией из-за заведомо ложного обвинения — теледива написала на блогера заявление, передает тг-канал Baza.

Ранее «Наш Город» писал, что Алена Водонаева решила сменить имя. В паспорте из-за ошибки она записана как Елена, хотя на самом деле ее настоящее имя Алена.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Алена Водонаева
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