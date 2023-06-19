Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Обвинение телеведущей, бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» предъявил российский блогер Андрей Петров. Он заявил, что её пост является «рекламой фашистской организации ЧВК „Вагнер“». Якобы его рекламному менеджеру ранее приходило аналогичное рекламное предложение.
В свою очередь Водонаева пояснила, что это была обычная съёмка, а подпись к фотографии придумана в момент публикации ради шутки. Теперь Петрова ждут разборки с полицией из-за заведомо ложного обвинения — теледива написала на блогера заявление, передает тг-канал Baza.
Ранее «Наш Город» писал, что Алена Водонаева решила сменить имя. В паспорте из-за ошибки она записана как Елена, хотя на самом деле ее настоящее имя Алена.