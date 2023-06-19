Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»

В свою очередь Водонаева пояснила, что это была обычная съёмка, а подпись к фотографии придумана в момент публикации ради шутки. Теперь Петрова ждут разборки с полицией из-за заведомо ложного обвинения — теледива написала на блогера заявление, передает тг-канал Baza.