nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Изображение материала

Хакеры взломали соцсети Алены Водонаевой и потребовали выкуп 25 тысяч долларов

1 мая 2023, 04:40
Фото: VODA

Хакеры взломали соцсети Алены Водонаевой и потребовали выкуп

Хакеры взломали тг-канал уроженки Тюмени, бывшей участники реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой. Об этом она заявила накануне, а в своих социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

Также Водонаева сообщила, что за доступ к тг-каналу от нее потребовали выкуп в размере 25 тысяч долларов. В противном случае хакеры угрожали опубликовать в свободном доступе всю имеющуюся у них информацию.

В настоящее время тг-канал Водонаевой восстановлен.

«Если хоть один человек думает, что может чем-то огорчить или напугать меня, он сильно ошибается. Знаете почему? Потому что главное — это близкие и родные люди. Главное — это свобода и здоровье», — сообщила Алена Водонаева.

Ранее «Наш Город» писал, что Алена Водонаева сообщила о том, что выступает за введение смертной казни про педофилов. Правда, тюменка отметила, что в условиях судебной системы РФФ введение данной практики невозможно, потому что наказать могут невиновных.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Алена Водонаева#Тюменская область#Хакеры
Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
29 апреля 05:46
Вслед за Блиновской на неуплату налогов проверят тоболячку Инстасамку
30 апреля 11:42
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Тюменские врачи зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей
30 апреля 10:22
Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин
30 апреля 08:33
Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники
30 апреля 16:22