Хакеры взломали соцсети Алены Водонаевой и потребовали выкуп 25 тысяч долларов

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:43
Также Водонаева сообщила, что за доступ к тг-каналу от нее потребовали выкуп в размере 25 тысяч долларов. В противном случае хакеры угрожали опубликовать в свободном доступе всю имеющуюся у них информацию.
В настоящее время тг-канал Водонаевой восстановлен.
«Если хоть один человек думает, что может чем-то огорчить или напугать меня, он сильно ошибается. Знаете почему? Потому что главное — это близкие и родные люди. Главное — это свобода и здоровье», — сообщила Алена Водонаева.
Ранее «Наш Город» писал, что Алена Водонаева сообщила о том, что выступает за введение смертной казни про педофилов. Правда, тюменка отметила, что в условиях судебной системы РФФ введение данной практики невозможно, потому что наказать могут невиновных.