Через 40 лет тюменка Алена Водонаева решилась сменить имя. Скрин

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«Мои родители ждали этого момента 40 лет. А мне было лень», - сообщила Алена Водонаева в своём тг-канале.
Тюменка отметила, что её никто никогда не называл Елена.
В начале мая «Наш город» сообщал, что хакеры взломали тг-канал Алены Водонаевой. За доступ от нее потребовали выкуп в размере 25 тысяч долларов, но эти деньги платить не пришлось. Взломщики угрожали опубликовать в свободном доступе всю имеющуюся у них информацию.