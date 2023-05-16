Через 40 лет тюменка Алена Водонаева решилась сменить имя. Скрин

В начале мая «Наш город» сообщал, что хакеры взломали тг-канал Алены Водонаевой. За доступ от нее потребовали выкуп в размере 25 тысяч долларов, но эти деньги платить не пришлось. Взломщики угрожали опубликовать в свободном доступе всю имеющуюся у них информацию.