nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Изображение материала

Через 40 лет тюменка Алена Водонаева решилась сменить имя. Скрин

16 мая 2023, 11:05
Фото: Скрин тг-канал "VODA"

Алена Водонаева подала заявление на смену имени, по паспорту она Елена. Скрин

Алена Водонаева решила сменить имя, об этом она сообщила в своём тг-канале «VODA» 15 мая. Тюменский ЗАГС совершил ошибку и записал её как Елена вместо Алёна.
«Мои родители ждали этого момента 40 лет. А мне было лень», - сообщила Алена Водонаева в своём тг-канале.

Тюменка отметила, что её никто никогда не называл Елена.

В начале мая «Наш город» сообщал, что хакеры взломали тг-канал Алены Водонаевой. За доступ от нее потребовали выкуп в размере 25 тысяч долларов, но эти деньги платить не пришлось. Взломщики угрожали опубликовать в свободном доступе всю имеющуюся у них информацию.

Хакеры взломали соцсети Алены Водонаевой и потребовали выкуп 25 тысяч долларов
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Люди#Известные люди
Подпишитесь
Портят товар, оформляют возвраты, крадут фото. Исповедь продавца Wildberries в Тюмени
Сегодня, 04:46
Строители снесут старую школу на улице Красных Зорь в Тюмени. Скрин
Сегодня, 11:21
Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото
Сегодня, 10:18
«Двое на одного»: инсайдер рассказал, кто займет пост защитника прав человека
Сегодня, 07:11
Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки
Вчера, 06:15
В Тобольске пропала 15-летняя школьница. Фото
Сегодня, 10:31