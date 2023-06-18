На тюменском кладбище рядом с могилами обнаружили труп

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
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Updated Сегодня, 04:09
«На месте происшествия работали полиция и сотрудники Следственного комитета», — сообщили местные жители в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества предположили, что, возможно, причиной смерти стал сердечный приступ.
«Наверно пришёл на могилки к своим родным, расстроился, с сердцем стало плохо. Что тут удивляться, бывает», — отметила Людмила П.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на тюменской трассе Вагай — Аромашево произошло смертельное ДТП. С проезжей части в кювет слетела иномарка. Погиб 40-летний пассажир, еще три человека получили травмы.