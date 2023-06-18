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На тюменском кладбище рядом с могилами обнаружили труп

18 июня 2023, 04:06
Фото: Типичный Тобольск

На тюменском кладбище на дороге обнаружили труп

Труп человека обнаружили накануне на тобольском Завальном кладбище. По словам очевидцев, тело лежало у дороги рядом с польскими могилами.
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Тюмень
«На месте происшествия работали полиция и сотрудники Следственного комитета», — сообщили местные жители в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества предположили, что, возможно, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Наверно пришёл на могилки к своим родным, расстроился, с сердцем стало плохо. Что тут удивляться, бывает», — отметила Людмила П.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на тюменской трассе Вагай — Аромашево произошло смертельное ДТП. С проезжей части в кювет слетела иномарка. Погиб 40-летний пассажир, еще три человека получили травмы.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Следственный комитет#Тобольск#Тюменская область#Труп
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