В Тюмени водитель Honda сбил 10-летнего школьника

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, школьник выехал на проезжую часть, когда возвращался домой с прогулки вместе с друзьями. В результате ДТП ребенок получил травму ключицы.
В настоящее время все обстоятельства происшедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские водители предупреждают автовладельцев о том, что на автомобильную дорогу в районе Каскары в вечернее время выбегают косули. Лесные животные совсем не боятся машин, поэтому рискуют попасть под колеса.