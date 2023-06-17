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Updated Сегодня, 11:59

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В Тюмени водитель Honda сбил 10-летнего школьника

17 июня 2023, 11:57
Фото: ГИБДД

В Тюмени сбили 10-летнего велосипедиста

10-летний велосипедист попал накануне под колеса автомобиля Honda на улице Червишевский тракт, 58.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, школьник выехал на проезжую часть, когда возвращался домой с прогулки вместе с друзьями. В результате ДТП ребенок получил травму ключицы.

В настоящее время все обстоятельства происшедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские водители предупреждают автовладельцев о том, что на автомобильную дорогу в районе Каскары в вечернее время выбегают косули. Лесные животные совсем не боятся машин, поэтому рискуют попасть под колеса.

На тюменских дорогах произошло 10 ДТП с участием диких животных
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