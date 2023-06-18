В День молодежи тюменцам раздадут бесплатное мороженое

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Для юных тюменцев в этот день будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснят и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.
Перед стадионом также организуют работу площадки игры в шахматы, пройдет показательный бой спортсменов тюменской федерации ММА, автопарнеры организуют для детей праздник с аниматорами, разными вкусностями и возможностью «заляпать» своими ладошками с краской новый автомобиль.
В рамках праздника состоится шоу парашютистов и демонстрационный полет над стадионом. Также организаторы разыграют ряд призов: автоаксессуары, рюкзаки-холодильники, бейсболки и бутылки для воды.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень 29 июля отметит День города. Горожан и гостей областной столицы ждут масса мероприятий и традиционный праздничный фейерверк.