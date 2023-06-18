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В День молодежи тюменцам раздадут бесплатное мороженое

18 июня 2023, 03:34
Фото: 1MI

В Тюмени детям раздадут бесплатное мороженое на стадионе «Геолог»

Более двух тысяч порций мороженого раздадут тюменцам 24 июня, в День молодежи. Праздник состоится в рамках проведения мероприятия по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД на стадионе «Геолог».
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Тюмень

Для юных тюменцев в этот день будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснят и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.

Перед стадионом также организуют работу площадки игры в шахматы, пройдет показательный бой спортсменов тюменской федерации ММА, автопарнеры организуют для детей праздник с аниматорами, разными вкусностями и возможностью «заляпать» своими ладошками с краской новый автомобиль.

В рамках праздника состоится шоу парашютистов и демонстрационный полет над стадионом. Также организаторы разыграют ряд призов: автоаксессуары, рюкзаки-холодильники, бейсболки и бутылки для воды.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень 29 июля отметит День города. Горожан и гостей областной столицы ждут масса мероприятий и традиционный праздничный фейерверк.

Тюменские власти раскрыли программу празднования Дня города
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Праздники#День молодежи#Тюменская область
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