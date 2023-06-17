В Тюмени стартует 3 этап опрессовок. Кто останется без горячей воды?

Всего в этом году будет проведено семь этапов опрессовочных работ. Четвертый этап начнется 3 июля и завершится 14 июля. Под отключение горячей воды попадут жители Республики, Гилевской рощи, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Воровского, Котовского, Пржевальского, Одесской, 8 марта и т. д.