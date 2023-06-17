В Тюмени стартует 3 этап опрессовок. Кто останется без горячей воды?

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Под отключения горячей воды попадут более 380 зданий и жилых домов по улицам Даудельной, Немцова, Осипенко, Немцова, Циолковского, Чукотской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Госпаровской, Пароходской, Сакко, Орджоникидзе, Комсомольской, Ванцетти, Свердлова, Харьковской, 50 лет Октября, Мельникайте, Минской, Холодильной, Максима Горького и т. д.
Всего в этом году будет проведено семь этапов опрессовочных работ. Четвертый этап начнется 3 июля и завершится 14 июля. Под отключение горячей воды попадут жители Республики, Гилевской рощи, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Воровского, Котовского, Пржевальского, Одесской, 8 марта и т. д.
Заключительный седьмой этап опрессовочных работ в Тюмени проведут с 14 августа по 27 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что во время второго этапа опрессовочных работ специалисты УСТЭК роверили 305 водоподогревателей горячей воды и 378 тепловых узлов. В 10 жилых домах были обнаружены водоподогреватели с дефектами.