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В Тюмени стартует 3 этап опрессовок. Кто останется без горячей воды?

17 июня 2023, 11:05

В Тюмени с 19 июня стартует третий этап опрессовок

Третий этап опрессовок стартует в Тюмени с 19 июня. Без горячей воды на 11 дней, до 30 июня, останется часть центра города.
Сюжет
Тюмень

Под отключения горячей воды попадут более 380 зданий и жилых домов по улицам Даудельной, Немцова, Осипенко, Немцова, Циолковского, Чукотской, Профсоюзной, 50 лет Октября, Госпаровской, Пароходской, Сакко, Орджоникидзе, Комсомольской, Ванцетти, Свердлова, Харьковской, 50 лет Октября, Мельникайте, Минской, Холодильной, Максима Горького и т. д.

Всего в этом году будет проведено семь этапов опрессовочных работ. Четвертый этап начнется 3 июля и завершится 14 июля. Под отключение горячей воды попадут жители Республики, Гилевской рощи, Пермякова, 50 лет Октября, Рижской, Энергетиков, Воровского, Котовского, Пржевальского, Одесской, 8 марта и т. д.

Заключительный седьмой этап опрессовочных работ в Тюмени проведут с 14 августа по 27 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что во время второго этапа опрессовочных работ специалисты УСТЭК роверили 305 водоподогревателей горячей воды и 378 тепловых узлов. В 10 жилых домах были обнаружены водоподогреватели с дефектами.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Опрессовка#УСТЭК#Тюмень#Тюменская область
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