В Тюмени из-за утечки газа перекрыли дорогу к ТРЦ «Панама»

По словам очевидцев, из-за коммунальной аварии в настоящее время перекрыто движение транспорта на автодороге по направлению к ТРЦ «Панама» и микрорайону «Европейский». По данным сервиса 2 ГИС, здесь наблюдается небольшое затруднение движения.