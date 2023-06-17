В Тюмени из-за утечки газа перекрыли дорогу к ТРЦ «Панама»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По словам очевидцев, из-за коммунальной аварии в настоящее время перекрыто движение транспорта на автодороге по направлению к ТРЦ «Панама» и микрорайону «Европейский». По данным сервиса 2 ГИС, здесь наблюдается небольшое затруднение движения.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на моторный газ. За последние три недели стоимость данного вида топлива увеличилась более чем на 1 рубль — до 19,8 рублей