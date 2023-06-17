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В Тюмени из-за утечки газа перекрыли дорогу к ТРЦ «Панама»

17 июня 2023, 09:47
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени перекрыли дорогу к ТРЦ «Панама» из-за утечки газа

В Тюмени работники строительной компании сегодня во время работ повредили газовые трубы в частном секторе по улице Мысовской.
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Тюмень

По словам очевидцев, из-за коммунальной аварии в настоящее время перекрыто движение транспорта на автодороге по направлению к ТРЦ «Панама» и микрорайону «Европейский». По данным сервиса 2 ГИС, здесь наблюдается небольшое затруднение движения.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на моторный газ. За последние три недели стоимость данного вида топлива увеличилась более чем на 1 рубль — до 19,8 рублей

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Газ#Тюмень#МЧС#Тюменская область
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