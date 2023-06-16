Работы, проводимые УСТЭК, оценил заместитель главы Тюмени

Всего в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий летом УСТЭК отремонтирует 19 объектов. Такая программа действует в Тюмени не первый год. Благодаря ей все больше жителей города имеют возможность не только пользоваться современными дворами с оборудованными детскими площадками и удобными лавочками, но получать тепловую энергию для отопления и ГВС по новым и надежным трубопроводам.