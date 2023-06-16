Работы, проводимые УСТЭК, оценил заместитель главы Тюмени

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Заместитель главы города Петр Вагин вместе с представителями других ведомств посетил 6 таких объектов в районе жилых домов по ул. 50 лет Октября, 46 — 48; ул. Энергетиков, 47 — 50 лет Октября, 70; ул. Киевская, 74а, ул. Ставропольская, 4; ул. Ялуторовская, 5.; ул. Грибоедова, 6 — ул. Ялуторовская, 16. Петр Вагин положительно оценил плодотворную работу в районе жилых домов по ул. 50 лет Октября, 46 — 48; ул. Энергетиков, 47 — 50 лет Октября, 70, где ремонт ведется с опережением графика.
Всего в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий летом УСТЭК отремонтирует 19 объектов. Такая программа действует в Тюмени не первый год. Благодаря ей все больше жителей города имеют возможность не только пользоваться современными дворами с оборудованными детскими площадками и удобными лавочками, но получать тепловую энергию для отопления и ГВС по новым и надежным трубопроводам.
Тепловые сети и сети ГВС во всех дворах, включенных в программу «Формирование современной городской среды в городе Тюмени», заранее анализируются и наиболее изношенные из них включают в объемы капитального ремонта. Средства на капитальный ремонт инженерных коммуникаций, расположенных в границах благоустраиваемых дворов, выделяются в качестве субсидии из муниципального бюджета.
«Прежде чем приступать к благоустройству дворов, необходимо произвести замену „изношенных“ тепловых сетей, сетей ГВС И ЦГВС. Мы понимаем, что проводимые работы по замене сетей доставляют неудобства жителям, но это необходимая мера, чтобы в дальнейшем не нарушать новое благоустройство и обеспечивать поставку теплоносителя потребителям соответствующего качества. На 19 объектах работы ведутся в соответствии с графиком, на некоторых из них с опережением сроков. Например, на сегодняшний день полностью завершены работы по капитальному ремонту тепловой сети в границах дворовой территории жилого дома по улице Ватутина, 16а», — сообщил заместитель директора по ремонту УСТЭК Дамир Сайфуллин.
Всего за лето УСТЭК отремонтирует 37 участков тепловых сетей протяженностью более 10 км.