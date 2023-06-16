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Тюменцам разрешили купаться в 8 водоемах. А что с погодой?

16 июня 2023, 06:16
Фото: 1MI

Где в Тюменской области разрешено купаться в 2023 году

Тюменцам разрешили купаться этим летом в восьми водоемах. Санитарно-эпидемиологическое заключение накануне получила акватория озера Сингуль, расположенного в ялуторовском «Центре туризма и детского творчества».
Сюжет
Тюмень

Ранее аналогичные заключения Роспотребнадзора были выданы акватории озера Нижнее Кривое, расположенного на территории оздоровительного центра «Серебряный бор», акватории озера Верхнее Кривое («Верхний бор»), акватория озера Полушинское («Ребячья республика»), акватория пруда Лесной, акватория озера Арсеньевское («Ребячья республика»), акватория пруда на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» и акватория озера Андреевское (21 км Ялуторовского тракта).

Между тем, пока погода на территории Тюменской области к водным процедурам не располагает. В ближайшую неделю на юге региона сохранится прохладная погода — максимальная температура воздуха составит +17…+19. До +25 воздух прогреется только к 25 июня. Обещанной ранее метеорологами 30-градусной жары в ближайший месяц ждать не стоит.

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#Общество#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Погода#Водоемы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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