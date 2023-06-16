Тюменцам разрешили купаться в 8 водоемах. А что с погодой?

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Ранее аналогичные заключения Роспотребнадзора были выданы акватории озера Нижнее Кривое, расположенного на территории оздоровительного центра «Серебряный бор», акватории озера Верхнее Кривое («Верхний бор»), акватория озера Полушинское («Ребячья республика»), акватория пруда Лесной, акватория озера Арсеньевское («Ребячья республика»), акватория пруда на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» и акватория озера Андреевское (21 км Ялуторовского тракта).
Между тем, пока погода на территории Тюменской области к водным процедурам не располагает. В ближайшую неделю на юге региона сохранится прохладная погода — максимальная температура воздуха составит +17…+19. До +25 воздух прогреется только к 25 июня. Обещанной ранее метеорологами 30-градусной жары в ближайший месяц ждать не стоит.