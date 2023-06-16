Тюменцам разрешили купаться в 8 водоемах. А что с погодой?

Между тем, пока погода на территории Тюменской области к водным процедурам не располагает. В ближайшую неделю на юге региона сохранится прохладная погода — максимальная температура воздуха составит +17…+19. До +25 воздух прогреется только к 25 июня. Обещанной ранее метеорологами 30-градусной жары в ближайший месяц ждать не стоит.