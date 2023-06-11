nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Изображение материала

Синоптики рассказали, когда ждать жару в Тюмени

11 июня 2023, 06:54
Фото: 1MI

В Тюмень вернётся жаркая погода с середины недели

Жаркая погода вернется в Тюмени в середине следующей недели. Уже в среду, 14 июня, воздух в областной столице прогреется до +26.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени, по данным синоптиков Гисметео, ожидается переменная облачность. Температура воздуха +11…+17. В понедельник и вторник существенно погода не изменится — переменная облачность, +15…+18, скорость ветра до 11 м/с.

В среду, 14 июня, столбики термометров днем поднимутся до +24…+26, ночью покажут +12…+18. День пройдет без осадков при западном ветре до 3,7 м/с. Комфортная температура воздуха сохранится до конца следующей недели.

Во вторник, 20 июня, резко похолодает до +17 и пойдет дождь. Но уже в четверг термометры в Тюмени поднимутся до +28.

Читайте также:
Около 166 миллиардов рублей потратили тюменцы на шоппинг. Что покупали?В Тюмени сегодня состоится бесплатный концерт группы IOWA
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 08:46
Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени. Видео
Сегодня, 05:39
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
9 июня 06:47
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города
Сегодня, 04:30
Тюменская область вошла в число лидеров по набору контрактников
Вчера, 12:25