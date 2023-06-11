Синоптики рассказали, когда ждать жару в Тюмени

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Сегодня в Тюмени, по данным синоптиков Гисметео, ожидается переменная облачность. Температура воздуха +11…+17. В понедельник и вторник существенно погода не изменится — переменная облачность, +15…+18, скорость ветра до 11 м/с.
В среду, 14 июня, столбики термометров днем поднимутся до +24…+26, ночью покажут +12…+18. День пройдет без осадков при западном ветре до 3,7 м/с. Комфортная температура воздуха сохранится до конца следующей недели.
Во вторник, 20 июня, резко похолодает до +17 и пойдет дождь. Но уже в четверг термометры в Тюмени поднимутся до +28.