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Жители тюменской Успенки выступили против строительства центра Оzon

15 июня 2023, 04:33
Фото: 1MI

Жители тюменского села выступают против строительства центра Оzon

Жители тюменской Успенки выступили против строительства в селе распределительного центра Оzon. По словам селян, у местных жителей никто не спрашивал, поддерживают ли они строительство.
Сюжет
Тюмень
«В мае мы задыхались от дыма, в июне — от песка и пыли проезжающих КамАЗов. Засыпали песком реку, строят дорогу, в реке ранее жили выдры, на бугре росли ягоды. На вершине бугра доподлинно известно есть захоронения 19 века, предки которых живы и могут это подтвердить. По костям буквально сейчас ездят КамАЗы песка. Кто выдавал разрешение на строительство в несколько метров от жилых домов? Почему не строят около коттеджей чиновников?» — возмутились тюменцы на странице ВК губернатора Александра Моора.

Между тем, в администрации Тюменского района заявили, что строительство распределительного центра Оzon ведется в границах земельного участка, расположенного в производственной зоне, предназначенной для размещения промышленных, коммунальных, складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон. И так как распределительный центр соответствует видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным функциональной зоной, в которой он находится, проведения каких-либо дополнительных общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

«Работы по строительству комплекса проводятся на расстоянии порядка 750 метров от границ домовладений по улице Садовая, а работы по строительству подъездных путей — на расстоянии 200-250 метров от границ домовладений. Данные о каких-либо захоронениях на территории земельного участка отсутствуют. Подъезд к участку строится с пересечением водоотводного канала с полей, а не реки. Планируется в этом месте проложить водопропускные трубы», — заверили чиновники.

Ранее «Наш Город» писал, что в строительство логистического центра Ozon планируют вложить порядка 6 миллиардов рублей. Инвестором проекта выступает краснодарская компания «Евродом Групп». Работы по возведению объекта планируют завершить к 2025 году.

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