Жители тюменской Успенки выступили против строительства центра Оzon

Между тем, в администрации Тюменского района заявили, что строительство распределительного центра Оzon ведется в границах земельного участка, расположенного в производственной зоне, предназначенной для размещения промышленных, коммунальных, складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон. И так как распределительный центр соответствует видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным функциональной зоной, в которой он находится, проведения каких-либо дополнительных общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.