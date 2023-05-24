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В Тюмени построят логистический центр Ozon почти за 6 миллиардов рублей

24 мая 2023, 08:27
Фото: 1MI

В Тюмени построят логистический центр Ozon за 5,8 миллиардов рублей

Около 6 миллиардов рублей вложат в строительство распределительного центра OZON в Тюменской области. Его возведут рядом с селом Успенка Тюменского района к 2025 году.
Сюжет
Тюмень

Инвестором проекта выступит краснодарская компания «Евродом Групп», основным профилем которой является строительство объектов недвижимости, в том числе коммерческой, в российских городах.

В настоящее время уже завершено проведение проектных и предпроектных работ. Площадь складского комплекс распредцентра класса «А» составит 120 тысяч квадратных метров. Работы на объекте начнутся в начале лета этого года.

Работы будут проходить в два этапа. Первый — до сентября 2024 года, второй — до августа 2025 года.

Общая стоимость строительства распределительного центра OZON составит 5,8 миллиардов рублей. Из которых 3 миллиарда — собственные средства инвестора, оставшаяся сумма — займ, пишет 72.ру со ссылкой на департамент инвестполитики Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области построят логистический центр Wildberries. Правительство региона заключило с компанией соглашение о строительстве в Тюмени склада Wildberries в начале сентября 2022 года. Сумма инвестиций в проект составит порядка 8 миллиардов рублей.

#Общество#Новости тюмени#Инвестиции#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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