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Тюменский департамент получил 10 миллионов рублей на премии сотрудникам

15 июня 2023, 03:43
Фото: 1MI

В Тюмени одному из департаментов выделили 10 миллионов рублей на премии

Правительство тюменской области выделило около 10 миллионов рублей на выплату премий сотрудникам департамента имущественных отношений.
Сюжет
Тюмень
«Департаменту выделить 9 миллионов 957 тысяч рублей для премирования должностных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, работников органов государственной власти», — указано в опубликованном документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 2023 год расходы на содержание губернатора региона увеличат на 5 миллионов рублей. В этом году на нужды главы Тюменской области из областного бюджета планируют потратить более 22 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Премии#Департамент имущественных отношений#Тюменская область
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