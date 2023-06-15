Тюменский департамент получил 10 миллионов рублей на премии сотрудникам

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
«Департаменту выделить 9 миллионов 957 тысяч рублей для премирования должностных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, работников органов государственной власти», — указано в опубликованном документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 2023 год расходы на содержание губернатора региона увеличат на 5 миллионов рублей. В этом году на нужды главы Тюменской области из областного бюджета планируют потратить более 22 миллионов рублей.