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В центре Тюмени выставлен на продажу дом за 200 миллионов рублей

15 июня 2023, 05:03
Фото: Авито

В Тюмени продают двухэтажный дом за 200 миллионов рублей

В Тюмени на продажу за 200 миллионов рублей выставлен двухэтажный дом по улице Мельникайте. Соответствующее объявление опубликовано на площадка Авито.
Сюжет
Тюмень

В объявлении указано, что площадь особняка составляет 210 квадратных метров, земельного участка — 16 соток. На участке расположены гараж на три машиноместа, баня, беседка и теплица.

«Дом построен по индивидуальному проекту продуманные решения, для комфортного проживания. Самые низкие теплопотери дома позволяют экономить электричество и газ», — заверяет собственник.

Также отмечено, что рядом расположены школа, детский сад, магазин и аптека.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на продажу выставлен песчаный карьер с запасами песка на более чем 70 миллионов рублей. Стоимость объекта составляет 7 миллионов рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Жилой дом#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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