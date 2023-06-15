В центре Тюмени выставлен на продажу дом за 200 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В объявлении указано, что площадь особняка составляет 210 квадратных метров, земельного участка — 16 соток. На участке расположены гараж на три машиноместа, баня, беседка и теплица.
«Дом построен по индивидуальному проекту продуманные решения, для комфортного проживания. Самые низкие теплопотери дома позволяют экономить электричество и газ», — заверяет собственник.
Также отмечено, что рядом расположены школа, детский сад, магазин и аптека.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью на продажу выставлен песчаный карьер с запасами песка на более чем 70 миллионов рублей. Стоимость объекта составляет 7 миллионов рублей.