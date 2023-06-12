Под Тюменью песчаный карьер с запасом песка на 70 млн продают на цене квартиры

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
«Продается земельный участок — песчаный карьер, расположенный в 23 километрах от Тюмени. Карьер имеет запасы песка объемом около 600 тысяч кубометров. Средняя цена песка 120 рублей», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.
Также отмечено, что в стоимость земельного участка входит проект на разработку и юридическое лицо с лицензией на добычу полезных ископаемых.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 110 миллионов рублей продают комплекс помещений свободного значения на улице Малиновского. Покупателя зданий собственник ищет с 2021 года. Правда, тогда цена была ниже на 12 миллионов рублей.