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Под Тюменью песчаный карьер с запасом песка на 70 млн продают на цене квартиры

12 июня 2023, 05:18
Фото: Авито

Под Тюменью продают песчаный карьер по цене квартиры с запасом песка на 70 млн

Под Тюменью за 7 миллионов рублей выставлен на продажу песчаный карьер с запасами песка на 72 миллиона рублей.
Сюжет
Тюмень
«Продается земельный участок — песчаный карьер, расположенный в 23 километрах от Тюмени. Карьер имеет запасы песка объемом около 600 тысяч кубометров. Средняя цена песка 120 рублей», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.

Также отмечено, что в стоимость земельного участка входит проект на разработку и юридическое лицо с лицензией на добычу полезных ископаемых.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 110 миллионов рублей продают комплекс помещений свободного значения на улице Малиновского. Покупателя зданий собственник ищет с 2021 года. Правда, тогда цена была ниже на 12 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Песок#Продажа#Тюменская область
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