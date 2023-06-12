Под Тюменью песчаный карьер с запасом песка на 70 млн продают на цене квартиры

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 110 миллионов рублей продают комплекс помещений свободного значения на улице Малиновского. Покупателя зданий собственник ищет с 2021 года. Правда, тогда цена была ниже на 12 миллионов рублей.