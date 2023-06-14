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Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух тюменцев из-за отравления водкой

14 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI

Возбуждено уголовное дело по факту гибели тюменцев, отравившихся метиловым спиртом

Тюменские следователи расследуют уголовное дело по факту смерти двух человек, употребивших метиловый спирт.

Из материалов дела известно, что в январе текущего года 34-летний молодой человек и 62-летняя пенсионерка приобрели опасную для жизни спиртосодержащую жидкость у лиц, личность которых в настоящее время устанавливается.

На данный момент проведены осмотры по месту происшествия, представители следственных органов обыскали дом потерпевших. Следователи устанавливают точки сбыта и хранения метилового спирта, привлекают к допросу свидетелей и проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят вычислить преступников.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального СУ СК РФ А. А. Кублякова и прокурора Владислава Московских, сообщили в пресс-службе ведомств.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы погибли из-за отравления водкой, купив бутылки без акцизных марок. Трагедия произошла в День России.

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#Елена Чебоксарова#Спиртные напитки#Отравление#Алкоголь#Алкогольная продукция#Смерть#Уголовное дело#Следственный комитет
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