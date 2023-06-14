Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух тюменцев из-за отравления водкой

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Из материалов дела известно, что в январе текущего года 34-летний молодой человек и 62-летняя пенсионерка приобрели опасную для жизни спиртосодержащую жидкость у лиц, личность которых в настоящее время устанавливается.
На данный момент проведены осмотры по месту происшествия, представители следственных органов обыскали дом потерпевших. Следователи устанавливают точки сбыта и хранения метилового спирта, привлекают к допросу свидетелей и проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят вычислить преступников.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального СУ СК РФ А. А. Кублякова и прокурора Владислава Московских, сообщили в пресс-службе ведомств.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы погибли из-за отравления водкой, купив бутылки без акцизных марок. Трагедия произошла в День России.