В Тюменской области выросла раскрываемость наркопреступлений

Posted 13 июня 12:21
Published 13 июня 12:21
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Тюменские правоохранители выявили 927 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Общая раскрываемость наркопреступлений в Тюменской области выросла.
Борьба с наркопреступностью и активная работа по профилактике наркомании дают результаты — за четыре месяца текущего года не зарегистрировано случаев смертельных отравлений наркотиками среди несовершеннолетних.
Однако вопрос снижения уровня отравлений и смертности от наркотических средств и психотропных веществ остается очень актуальным, акцентировал внимание Александр Моор.