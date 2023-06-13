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Posted 13 июня 12:21

Published 13 июня 12:21

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

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В Тюменской области выросла раскрываемость наркопреступлений

13 июня 2023, 12:21
Фото: 1MI
В Тюменской области растет раскрываемость наркопреступлений. С начала года задержаны 13 межрегиональных наркокурьеров, у которых изъято свыше 67 кг запрещенных веществ. Об этом было сказано на заседании областной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор.

Тюменские правоохранители выявили 927 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Общая раскрываемость наркопреступлений в Тюменской области выросла.

Борьба с наркопреступностью и активная работа по профилактике наркомании дают результаты — за четыре месяца текущего года не зарегистрировано случаев смертельных отравлений наркотиками среди несовершеннолетних.

Однако вопрос снижения уровня отравлений и смертности от наркотических средств и психотропных веществ остается очень актуальным, акцентировал внимание Александр Моор.

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