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Posted 2 июня 12:22

Published 2 июня 12:22

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

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Свыше 85 млн рублей выделено на поддержку социальных проектов тюменских НКО

2 июня 2023, 12:22
Фото: 1MI
В этом году грант губернатора Тюменской области получат 114 социально ориентированных проектов, которые представили на конкурс региональные НКО. Общая сумма поддержи составит свыше 85,2 млн рублей, из них 37,2 млн рублей из фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего на конкурс было представлено 166 проектов. Все они прошли независимую экспертизу, по результатам которой было принято решение кто из них получит грант губернатора.

«Поддержка общественно полезных инициатив — одна из главных задач регионального правительства. Ведь только общими усилиями, единой командой мы можем сделать нашу жизнь лучше. В каждом уголке нашей любимой Тюменской земли находятся люди, готовые творить добрые и полезные дела», — подчеркнул Александр Моор.

Проекты, получившие грантовую поддержку, направлены на улучшение качества жизни жителей городов и сельской местности.

Соглашения с НКО планируется заключить до конца июня, а реализация некоторых проектов может начаться уже с июля.

Губернаторские гранты помогают тюменским НКО реализовать социально значимые проекты
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Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

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