Свыше 85 млн рублей выделено на поддержку социальных проектов тюменских НКО

Posted 2 июня 12:22
Published 2 июня 12:22
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Всего на конкурс было представлено 166 проектов. Все они прошли независимую экспертизу, по результатам которой было принято решение кто из них получит грант губернатора.
«Поддержка общественно полезных инициатив — одна из главных задач регионального правительства. Ведь только общими усилиями, единой командой мы можем сделать нашу жизнь лучше. В каждом уголке нашей любимой Тюменской земли находятся люди, готовые творить добрые и полезные дела», — подчеркнул Александр Моор.
Проекты, получившие грантовую поддержку, направлены на улучшение качества жизни жителей городов и сельской местности.
Соглашения с НКО планируется заключить до конца июня, а реализация некоторых проектов может начаться уже с июля.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.