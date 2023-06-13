Тюменец избил пенсионерку за проповеди секты. Видео

Неадекватное поведение мужчины запечатлела видеокамера, установленная в лифте. По словам жителей дома, пострадавшая бабушка здесь живет. И на нее уже несколько раз жаловались в полицию соседи из-за странного увлечения. Пенсионерка катается в лифте с утра до вечера и проповедует веру секты «Свидетелей Иеговых»*.