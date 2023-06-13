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Тюменец избил пенсионерку за проповеди секты. Видео

13 июня 2023, 05:37
Фото: 1MI

Тюменца оштрафовали за избиение пенсионерки в лифте

Свидетелями неприятного инцидента стали в минувшее воскресенье жители одного из домов по улице Муравленко. В лифте местный житель на глазах у подростка избил пожилую женщину, после чего вышвырнул пенсионерку из кабины.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
«Мужчина несколько раз нанес удары по голове пожилой бабушке, после этого выбросил ее из лифта. И вслед кинул в нее ее же тростью. Все это произошло на глазах ребенка, который в этот момент оказался в лифте», — сообщили в социальных сетях тюменцы.

Неадекватное поведение мужчины запечатлела видеокамера, установленная в лифте. По словам жителей дома, пострадавшая бабушка здесь живет. И на нее уже несколько раз жаловались в полицию соседи из-за странного увлечения. Пенсионерка катается в лифте с утра до вечера и проповедует веру секты «Свидетелей Иеговых»*.

«Безобидная бабулька, довольно-таки не глупая, если бы только не ее „ хобби»», — сообщили горожане.

Кстати, бабушке достается уже не первый раз от соседей — аналогичная ситуация уже происходила, судя по опубликованному в сетях видеоролику. Правда, тогда обошлось без рукоприкладства.

Между тем, в УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что личность мужчины, избившего пенсионерку, уже установлена. Он привлечен к административной ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне в центре города прохожие задержали голого мужчину. Неадекватного тюменца передали сотрудникам полиции.

*Верховный суд России признал организацию экстремистской в апреле 2017 года, ее деятельность на территории России запрещена.

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