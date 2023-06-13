Тюменец избил пенсионерку за проповеди секты. Видео

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
«Мужчина несколько раз нанес удары по голове пожилой бабушке, после этого выбросил ее из лифта. И вслед кинул в нее ее же тростью. Все это произошло на глазах ребенка, который в этот момент оказался в лифте», — сообщили в социальных сетях тюменцы.
Неадекватное поведение мужчины запечатлела видеокамера, установленная в лифте. По словам жителей дома, пострадавшая бабушка здесь живет. И на нее уже несколько раз жаловались в полицию соседи из-за странного увлечения. Пенсионерка катается в лифте с утра до вечера и проповедует веру секты «Свидетелей Иеговых»*.
«Безобидная бабулька, довольно-таки не глупая, если бы только не ее „ хобби»», — сообщили горожане.
Кстати, бабушке достается уже не первый раз от соседей — аналогичная ситуация уже происходила, судя по опубликованному в сетях видеоролику. Правда, тогда обошлось без рукоприкладства.
Между тем, в УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что личность мужчины, избившего пенсионерку, уже установлена. Он привлечен к административной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне в центре города прохожие задержали голого мужчину. Неадекватного тюменца передали сотрудникам полиции.
*Верховный суд России признал организацию экстремистской в апреле 2017 года, ее деятельность на территории России запрещена.