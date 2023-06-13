PAY-сервисы займут 20% рынка платежей к концу 2024 года

Сегодня все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. По оценке ВТБ, к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 13% от всех карточных операций. Также СБП за счет удобства и отсутствия комиссии в рамках лимита СБП продолжит активное «поглощение» других типов операций, в частности, переводов по картам и реквизитам. Сегодня переводы по СБП уже занимают в ВТБ около 80%, на переводы «с карты на карту» приходится 18%, остальная часть — на операции внутри банка.