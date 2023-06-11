nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Изображение материала

Тюменскую область и Москву свяжет новый туристический маршрут

11 июня 2023, 11:13

Новый турмаршрут свяжет Москву и Тюменскую область

Тюменская область и Москва приступили к разработке нового тура для российских туристов и гостей из заграницы. Новый маршрут свяжет столицу России и Тюмень.
Сюжет
Тюмень

По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, турпродукт планируют подготовить до конца лета. О готовности принять участие в разработке проекта и его продвижении заявили федеральные туроператоры FUN& SUN, «Интурист», «Пегас».

Данный тур разместят на платформе RUSSPASS.

Ранее «Наш Город» писал, что туры в Турцию из Тюмени в этом году подорожали на 17,5%. Сегодня средняя стоимость путевки составляет 150-200 тысяч рублей.

Читайте также:
Турция и Египет за 200 тысяч. Какая альтернатива есть у тюменцев?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристы#Тюмень#Бизнес#Тюменская область
Подпишитесь
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 08:46
Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени. Видео
Сегодня, 05:39
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
9 июня 06:47
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города
Сегодня, 04:30
Тюменская область вошла в число лидеров по набору контрактников
Вчера, 12:25