Тюменскую область и Москву свяжет новый туристический маршрут

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, турпродукт планируют подготовить до конца лета. О готовности принять участие в разработке проекта и его продвижении заявили федеральные туроператоры FUN& SUN, «Интурист», «Пегас».
Данный тур разместят на платформе RUSSPASS.
Ранее «Наш Город» писал, что туры в Турцию из Тюмени в этом году подорожали на 17,5%. Сегодня средняя стоимость путевки составляет 150-200 тысяч рублей.