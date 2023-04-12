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Published Сегодня, 08:49

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Тюменские предприниматели реализуют проекты в сфере производства, туризма и спорта

12 апреля 2023, 08:49
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени появится двухэтажный спроткомлекс с малой и большой ледовыми аренами

В ходе заседания Экспертного совета регионального Инвестиционного агентства было рассмотрено четыре новых проекта по развитию инфраструктуры.

Как сообщили в инфоцентре тюменского правительства, это были проекты по строительству цеха металлообработки, двухэтажного спроткомплекса с двумя ледовыми аренами, модернизации существующего фитнес- клуба, запуску второй очереди туристического комплекса.

Общая сумма инвестиций составит 350 млн рублей.

Для реализации бизнес-идей  предприниматели собираются привлечь собственные, кредитные и государственные средства.

Ранее «Наш город» писал о создании интерактивной обучающей игры «МыСчитаем».

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