Тюменские предприниматели реализуют проекты в сфере производства, туризма и спорта

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Как сообщили в инфоцентре тюменского правительства, это были проекты по строительству цеха металлообработки, двухэтажного спроткомплекса с двумя ледовыми аренами, модернизации существующего фитнес- клуба, запуску второй очереди туристического комплекса.
Общая сумма инвестиций составит 350 млн рублей.
Для реализации бизнес-идей предприниматели собираются привлечь собственные, кредитные и государственные средства.
Ранее «Наш город» писал о создании интерактивной обучающей игры «МыСчитаем».