Тюмень может войти в программу автомобильного туризма

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Для планомерного развития автомобильного туризма нужно подготовить инфраструктуру и дорожные объекты. Проект рассмотрят совместно с губернаторами.
«В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток. С министрами и губернаторами обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер», — сообщил председатель Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Вчера «Наш город» отмечал, что дополнительный авиарейс из Тюмени в Ташкент запустят до конца года.