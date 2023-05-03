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Тюмень может войти в программу автомобильного туризма

3 мая 2023, 14:48
Фото: 1MI

Тюменская область может стать частью программы по развитию автотуризма

Тюменская область может войти в федеральную программу по развитию туризма. Об этом сообщает информцентр правительства региона. Данную инициативу обсудят на ПМЭФ с 14 по 17 июня.

Для планомерного развития автомобильного туризма нужно подготовить инфраструктуру и дорожные объекты. Проект рассмотрят совместно с губернаторами.

«В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург — Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень — Владивосток. С министрами и губернаторами обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер», — сообщил председатель Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Вчера «Наш город» отмечал, что дополнительный авиарейс из Тюмени в Ташкент запустят до конца года.

Дополнительные авиарейсы запустят из Тюмени в Ташкент в этом году
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Погода
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