Около 166 миллиардов рублей потратили тюменцы на шоппинг. Что покупали?

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
По данным Росстата, оборот розничной торговли в регионе в апреле возрос до 44,2 миллиардов рублей. Для сравнения, в январе он составлял 39 миллиардов.
По уровню динамики розничной торговли Тюменская область вышла на третье место среди регионов Уральского федерального округа — с начала года прирост достиг 6,1%. Первый два места по этому показателю занимают Ямал и Челябинская область — 7,8% и 6,7% соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в России стало меньше бедных. Сегодня в стране проживают 19,6 миллионов человек, чей доход ниже уровня прожиточного минимума.