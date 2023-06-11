nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Изображение материала

Около 166 миллиардов рублей потратили тюменцы на шоппинг. Что покупали?

11 июня 2023, 05:49
Фото: 1MI

Тюменцы потратили на шоппинг более 165 миллиардов рублей за 4 месяца

Более 165,7 миллиардов рублей потратили жители Тюменской области в магазинах за четыре месяца этого года. Большая часть товаров — непродовольственные.
Сюжет
Тюмень

По данным Росстата, оборот розничной торговли в регионе в апреле возрос до 44,2 миллиардов рублей. Для сравнения, в январе он составлял 39 миллиардов.

По уровню динамики розничной торговли Тюменская область вышла на третье место среди регионов Уральского федерального округа — с начала года прирост достиг 6,1%. Первый два места по этому показателю занимают Ямал и Челябинская область — 7,8% и 6,7% соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в России стало меньше бедных. Сегодня в стране проживают 19,6 миллионов человек, чей доход ниже уровня прожиточного минимума.

Читайте также:
Турция и Египет за 200 тысяч. Какая альтернатива есть у тюменцев?Сдавать квартиру в аренду в Тюмени теперь невыгодно. Почему?
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Росстат#Цены#Покупки#Тюменская область
Подпишитесь
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 08:46
Патриарх Кирилл провел Крестный ход в Тюмени. Видео
Сегодня, 05:39
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
9 июня 06:47
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
В Тюмени на два дня перекроют улицу в центре города
Сегодня, 04:30
Тюменская область вошла в число лидеров по набору контрактников
Вчера, 12:25