Сдавать квартиру в аренду в Тюмени теперь невыгодно. Почему?

Эксперты отмечают, что после резкого повышения ключевой ставки в 2022 году доходность по депозитам возросла, и до настоящего времени превышает доходность от сдачи квартиры в аренду. Именно поэтому сейчас покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк.