Сдавать квартиру в аренду в Тюмени теперь невыгодно. Почему?

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
По данным аналитиков «Циан», на сегодняшний день однокомнатные квартиры в Тюмени стоят 4,6 миллионов рублей. Аренда такого жилья обходится в 21 тысячу рублей в месяц.
Эксперты отмечают, что после резкого повышения ключевой ставки в 2022 году доходность по депозитам возросла, и до настоящего времени превышает доходность от сдачи квартиры в аренду. Именно поэтому сейчас покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк.
Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, так как в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы — затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов
«Принято считать, что сдача квартиры в аренду — один из самых простых и доступных инструментов инвестирования, который, при этом приносит неплохой доход. Относительно прошлого года доходность от сдачи квартиры в аренду возросла, но после увеличения ключевой ставки ЦБ в 2022 году и последовательного роста ставок по депозитам инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем инвесторы, разместившие средства в банковских вкладах», — пояснил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость малогабаритных квартир площадью до 32 «квадратов» увеличилась до 2,9 миллионов рублей. С начала года цены на студии выросли на 7,6%.