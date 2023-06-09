Центр Тюмени сковали пробки из-за перекрытой дороги

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Причиной затора стало перекрытие участка Республики из-за реконструкции трубопровода на улице Холодильной. Для транспорта участок Республики будет закрыт до 14 июня — для автомобилей и автобусов организованы пути объезда.
В настоящее время дорожная ситуация уже стабилизировалась — на Республике и Профсоюзной дороги свободны. На улице Холодильной пробка от Котовского до Фабричной.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской объездной планируют убрать светофоры и сделать беспрерывным движением. В настоящее время данную тему прорабатывают областные и городские власти совместно с ГИБДД.