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Центр Тюмени сковали пробки из-за перекрытой дороги

9 июня 2023, 05:44
Фото: 1MI

В центре Тюмени наблюдаются серьезные пробки

Серьезные пробки до дорогах образовались сегодня утром в центре Тюмени. Движение было затруднено на улицах Республики, Холодильной и Профсоюзной.

Причиной затора стало перекрытие участка Республики из-за реконструкции трубопровода на улице Холодильной. Для транспорта участок Республики будет закрыт до 14 июня — для автомобилей и автобусов организованы пути объезда.

В настоящее время дорожная ситуация уже стабилизировалась — на Республике и Профсоюзной дороги свободны. На улице Холодильной пробка от Котовского до Фабричной.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской объездной планируют убрать светофоры и сделать беспрерывным движением. В настоящее время данную тему прорабатывают областные и городские власти совместно с ГИБДД.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Пробки#Дорожные пробки#Реконструкция#Трубопроводы
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